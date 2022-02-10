福壽山千櫻園種植千株台灣富士櫻，盛開時就像是粉紅色的棉花糖。（參山處提供／王文吉台中傳真）

福壽山千櫻園花朵繁茂，目前花開約5成，預計228連假花況最盛。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山櫻花提前在2月處處開花，台八線中橫公路沿線山櫻花早已盛開。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山櫻花提前在2月處處開花，台八線中橫公路沿線山櫻花早已盛開。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山櫻花提前在2月處處開花，台八線中橫公路沿線山櫻花早已盛開。（參山處提供／王文吉台中傳真）

梨山初春冷熱交替、春雨浸潤，櫻花提早萌發花芽，原本3月櫻花季提前在2月處處開花，近年罕見。武陵農場櫻花季將於12日開跑，海拔較高的福壽山農場「千櫻園」也將於12日開園，預估228連假將達滿開盛況，參山國家公園管理處長曹忠猷邀遊客來梨山賞花走春。

參山處長曹忠猷說，今年櫻花開花期較早，台八線中橫公路沿線山櫻花早已盛開。福壽山農場「千櫻園」以台灣富士櫻為主，目前花開5成，預估到了2月底，將達滿開盛況，228假期到梨山賞櫻成為民眾出遊首選。

福壽山農場表示，「千櫻園」種植千株台灣富士櫻，十分嬌艷美麗，是山櫻花與日本山櫻的混種，花朵圓胖呈粉紅色，盛開時就像是粉紅色的棉花糖，與日本稱富士櫻的豆櫻不同。目前花開約5成，預計228連假花況最盛。

梨山賓館表示，許多民眾來電預約3天2夜賞櫻假期住宿，房間即將滿額。

此外，南庄遊客中心前廣場櫻花正盛開，非假日時間仍見拍照賞花人潮，曹忠猷推薦遊客上山賞花，順道遊玩峨眉湖環湖步道、富興茶業文化館、細茅埔吊橋、南庄老街、東村宿舍等景點，而八卦山區也正暖春來臨，花木扶疏，氣候晴朗，適合假日郊外踏青。