台積電中科擴廠效應助攻，位於中科特區的「寶輝世紀莊園」預售案近期預售實登揭露，每坪單價攻上6字頭創區域新高、直逼七期房價！該預售社區均價目前逼近59萬元，甚至可名列台中十大豪宅排行榜，相較中科特區鄰近個案約有四成的價差，改寫區域行情天花板。

「寶輝VILLAGE」總體城區開發案位於中科特區核心，由三塊四面臨路、完整街廓組成廣逾8000坪完整腹地，分為國際莊園、世紀莊園、THE PLAZA三階段開發，總銷逾200億元，全案以七期豪宅規格設計，由美、日國際團隊攜手開發，打造有如「東京六本木」的國際城區，遠超一般市場個案的規劃，受到中、彰、投企業主、中科高階主管及醫師等菁英族群的高度關注。

根據內政部實價登錄最新資料顯示，「寶輝世紀莊園」已有25筆揭露，其中，最高單價及總價出現在19樓，總面積95.35坪（含車位坪數）以總價5217萬元成交，扣除車位後每坪單價62.8萬元，後續分批開放銷售的交易案，預估將續創區域高價。

目前寶輝VILLAGE三期「THE PLAZA」預約熱烈，均價恐將挑戰6字頭！寶輝建設去年底趁勢再砸近15億元重金，購入中科民安段14筆、合計總面積1327.3坪土地，換算每坪土地單價來到112.8萬元，將成為「寶輝VILLAGE」總體城區開發項目之一，而目前中科周邊大面積素地已近絕跡，未來推案價格備受矚目。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，購屋族以往僅考慮地段，即使品牌再強也難以突破區域藩籬，然而近年新興重劃區不斷開發，因街廓較新且房價具堆疊性，起錨價幾乎直追已開發區域，地段即是王道的傳統思維漸漸被取代。

此外，建商後續加工的建築品質及品牌力挹注的永恆價值，成為個案保值的決勝關鍵，尤其台中仍處房市上升段，各家建商百家爭鳴，加上開發呈現多核心發展，每個重劃區皆有機能與建設題材支撐，更加考驗建商的品牌高度及規劃功力，且七期商業氣氛越來越濃，豪宅新案釋出有限，價格成本也越來越高，讓許多重視隱私及產品特殊性的買方，出現轉進布局潛力區域、產品的誘因。