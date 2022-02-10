市調機構DIGITIMES Research表示，2021年第4季逢傳統旺季，中國智慧型手機品牌出貨積極衝刺、合計出貨為1.95億支，季增10.8％，但受限於中國市場需求不振，晶片短缺，及搶奪華為市佔的積極動機消散等因素，第四季出貨量年減7.7％。展望2022年第1季，海外進入傳統淡季，中國則因總體經濟不佳，年節銷售前景亦看淡，預估出貨將季減9.5％。

DIGITIMES Research表示，第四季小米、Oppo及Vivo出貨量隨旺季備貨需求而得以保持動能，Oppo、Vivo出貨皆呈雙位數季增，小米則因基期稍高，季增8.5％，三家業者出貨合計1.23億支，佔所有中企品牌出貨比重為63.3％，較前季62.7％略增。

相較之下，華為第四季持續以高通特供版4G晶片機款做為出貨主力，亦採用聯發科晶片推出數款平價4G新機，然因中國市場已約8成為5G手機，華為出貨持續走衰，而被視為華為接班人的榮耀出貨量則是逐季攀升，第四季站穩千萬級，續創榮耀自華為獨立出來後單季出貨新高紀錄。

有「非洲手機之王」之稱的傳音，以優異的供應鏈管理，維持出貨動能不墜，第四季繳出逾2000萬支表現，全年出貨則離年初目標僅一步之遙。而買下摩托羅拉手機品牌的聯想，適逢北美節慶需求，出貨表現佳，雖仍受晶片短缺問題掣肘，第四季出貨仍達2017年第4季以來新高，與榮耀出貨在伯仲之間。其餘二線以下品牌業者亦受惠於旺季需求，出貨維持季增，然仍困擾於零組件短缺與成本高漲問題。

展望2022年第1季，DIGITIMES Research表示考量換機動能不足及傳統淡季等因素，中國手機品牌業者不再上演2020年第四季起持續至2021年上半大舉囤積零組件庫存、無視需求實情仍出貨搶市等激進策略，預估中企智慧型手機出貨將季減9.5％、年減7.5％，以2022全年觀察，中企智慧型手機出貨將呈下半年優於上半年，淡旺季較明顯的傳統節奏。