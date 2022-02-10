新冠肺炎的疫情尚未停歇，喚起民眾對自身日常保健的重視，神腦國際獨家代理經日本GMP認證的優質保健品牌sakuyo，積極開拓零售及網購通路，全台超過500家中華電信與神腦門市、神腦生活網路商城、momo購物網、PChome24h購物、蝦皮購物等數位通路，更進軍台北信義新天地A8、桃園遠百、高雄漢神本館。

神腦表示，疫情推升保健產品銷售成長，堅持日本製造的sakuyo品牌不僅與日本營養學博士合作，調配出適合亞洲人體質的配方，並採用日本高品質原料，嚴選日本合格GMP廠製造，神腦獨家代理並於今年擴大銷售通路，正式進駐各大百貨櫃位，包含台北信義新天地A8、桃園遠百、高雄漢神本館，並提供專人駐點的健康諮詢。

而線上通路則包括sakuyo台灣官方網站、神腦生活網路商城、momo購物網、PChome24h購物、蝦皮購物選購。

神腦不僅販售3C、家電商品，針對大眾關心的保健、保養議題，近來亦聘請專業營養師推出「流言健定團」系列短片，透過豐富的保健新知，破除坊間流傳的健康迷思。神腦團隊更遠赴日本獨家代理sakuyo益生菌、葉黃素、魚油、膠原蛋白及青汁等保健品，目前全台超過500家中華電信與神腦門市陳列販售。

神腦會員使用「悠遊付」消費單筆滿8888元，最高享888元回饋，含688元神腦福利金及新註冊悠遊付會員享200元悠遊付現金回饋券，於神腦生活購物網站使用「台灣Pay」滿千即送百，每會員每次回饋100元神腦福利金，活動期間限回饋2次，共200元。