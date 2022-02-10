Barry Chen攜手禪波ZENBØ、Jessie.C 打造新單曲。（華納音樂提供）

有台饒Trap先驅之稱的陳柏銓（Barry Chen），攜手絕情兄弟禪波 ZENBØ、MC女力Jessie.C 打造全新單曲〈Raingang〉，三人除了首次合作，更在MV中化身「雨幫」出任務並冒險躲避武警追逐。拍攝時他們嘗試不少武打鏡頭、在MV中各司其職，拍攝時有種真的置身在電影中的夢幻感，過程彷彿生存遊戲般刺激，也讓三人一圓小時候的夢想。

Barry這次聯手在《大嘻哈時代》節目中前五強的人氣選手禪波 ZENBØ，以及潮流圈新星Jessie.C推出〈Raingang〉，MV中，Barry與禪波 ZENBØ、Jessie.C 化身「雨幫」合力出任務，並一路躲避武警追逐，過程驚險刺激。其中禪波 ZENBØ擔任駭客角色解開複雜的程式密碼，讓隊友順利進攻；Barry則是功夫了得的拳擊手，以肉身第一線抵擋武警進攻；Jessie.C則為臥底的狙擊手，負責精準遠距離射擊並防守。

禪波 ZENBØ表示從小就是武打片狂粉，如今有一圓兒時美夢的感覺；Jessie.C則說自己本來就喜歡玩生存遊戲，沒想到拍攝時竟能拿到「實體」的槍，雖然只是道具擺擺樣子，但也帶給她夢想成真的感動！Barry也笑說：「原本看腳本時以為武打戲只需要大概筆畫，直到當天看到武行才知道是認真的，當下皮繃超緊，拍攝空檔有時間就練。」自虧有肢體障礙，幸虧有老師們的指導。