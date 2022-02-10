台南市有2名男子昨天趁初九「天公生」民眾忙於拜天公之際，到民雄鄉西安路某處工地行竊，偷走價值18萬元的電纜線，民雄分局員警昨天凌晨4點左右獲報後，循線追查，在台南市一處民宅將李姓及侯姓嫌犯逮捕到案，並查獲贓物及作案小貨車，全案依竊盜罪移送嘉義地檢署偵辦。

民雄分局接獲報案昨天凌晨接獲報案後成立專案小組，分析犯案路線，以車追人，發現有輛小貨車涉有重嫌，追查到台南市犯嫌住處埋伏守候，順利查獲犯嫌到案，並在小貨車上起出來不及銷贓的電纜線等，嫌犯供稱過年期間缺錢花用，才心生歹念夥同友人至工地竊盜。

民雄分局分局長陳盈菖呼籲，工地、溫室及魚塭等大型用電處所，外露直徑較粗的銅線，容易成為竊嫌覬覦下手的對象，應加強補強照明設備、改善監視器死角及改變線路走線方式，以降低被竊風險，並要求轄內資源回收業者勿收受來路不明的銅線，如有發現不明人士兜售變賣，應立即通報警方。