台灣首府大學10日舉辦卸、新任校長交接典禮，新任校長張淑中2015至2019年在稻江科技暨管理學院擔任校長，任內讓學校新生註冊率衝破8成。台南市副市長戴謙等人出席致詞時，稱讚張校長過去的成績和歷練，值得肯定，期待她能帶領台首大開創新局。

戴謙說，台首大過去在卸任校長戴文雄領導之下，結合市府和地方社區，不論是開發以地方產業為元素的創新產品或辦理藝文活動，對地方都有很好的貢獻，期許未來在新校長張淑中帶領下，台首大發展會更好。

董事吳清基今天代表董事會感謝卸任校長戴文雄為學校的付出，吳清基說，台灣因少子化緣故，讓高等教育的生源大受影響，近年加上疫情肆虐，陸生、外籍生都沒辦法進來台灣，也讓高教環境更趨險峻，即使如此，台首大未被教育部列為輔導對象。

吳清基說，新校長張淑中過去在稻江的招生成績有目共睹，也期待她能為台首大逆轉「少子化」困境，反轉向上，開創新局。

張淑中說，學校已有良好辦學基礎，面對少子化挑戰，她誓言會全心全力貢獻所長、把校務工作做好，帶領學校突破招生逆境。