沒想到湖人碰上陣容殘破不全的拓荒者，還是落到輸球命運！靠著菜鳥後衛安芬尼西蒙斯攻下全隊最高29分，紐基奇也拿19分、12籃板，拓荒者10日爆冷以107比105逆轉擊敗湖人，能用這種幾乎等於蝦兵蟹將陣容贏球，只能說湖人狀態太爛了。

就算面對最近交易頻頻造成人手短缺的拓荒者，湖人一開賽打來仍很辛苦，直到第2節，才靠荷頓塔克、詹姆斯、安東尼戴維斯等人火力逐漸取得領先優勢，打完上半場，湖人取得54比47領先，詹皇半場就進帳14分、5籃板及4助攻。

沒想到湖人第3節遇上亂流，讓拓荒者趁機追上，拓荒者更靠末節開始一波11比3猛攻，反以87比81領先湖人，幸好詹姆斯馬上帶領湖人重新領先，不過拓荒者靠著安芬尼西蒙斯最後1分31秒投進三分外線，反而取得105比100領先。

詹姆斯雖在最後28秒籃下輕鬆放進兩分，可是湖人接下來防守突然失神，竟讓紐基奇搶到進攻籃板，時間僅剩4.8秒，湖人最後3秒把安芬尼西蒙斯送上罰球線，他也穩穩兩罰俱中，幾乎提前宣告拓荒者勝局，就算詹皇投進三分球也沒用。

湖人仍以詹姆斯30分、7助攻與7籃板表現最佳，安東尼戴維斯17分、7籃板、6助攻與5火鍋，可惜兩大球星仍然無法幫助湖人扭轉戰局，湖人此役不僅安森尼與霍華繼續因傷缺陣，韋斯布魯克也在賽前因為背傷宣告缺席。