台南第一高峰大凍山，是台南熱門登山路線，隨著近年登山、健行興盛，山域事故救援件數也跟著增加，台南市消防局關嶺分隊估算，歷年每年救援件數約3至4件，前年12月發現搜救件數增加後開始統計，光是去年一整年已發生13件，而今年截至目前就有3件。

坐落於白河關子嶺溫泉區的大凍山，標高1241公尺，為台南市的最高峰，也是台灣小百岳之一，可眺望關仔嶺群山景致及嘉南平原，加上鄰近關子嶺溫泉區，吸引許多人來泡湯和爬山。新冠肺炎疫情下，戶外活動風潮興起，民眾除造訪風景名勝外，登山健行也成了熱門選項。

關嶺消防分隊長蘇俊聰表示，大凍山是轄內民眾最常爬山運動的一個地點，近期接獲的登山事故，多數山友是因血糖低、腳抽筋等體力不適應的情形，而打119通報請求救援。

不過，昨晚有對夫婦即使首次爬大凍山，下午才從高雄住家出發，抵達大凍山後開始步行攻頂，等到下午4點到達山頂時，天色已昏暗，下山因無攜帶照明裝備，導致走錯路而迷失，消防獲報後兵分三路搜索，最後在晚間7點15分找到走失的民眾。

蘇俊聰指出，從前年12月搜救件數增加後統計至今，總計發生3件到院前心肺功能停止（OHCA）案件，前2件為寒流來襲，民眾身體不適，救援人員到達時已沒有呼吸心跳；上個月發生1件民眾因路滑跌倒，後腦勺著地出血造成死亡的事故。

他提醒，大凍山登山往返時間需約4至5個小時，由於秋冬山上的日落時間比山下提早一個小時，民眾出發前需有周全的規畫，另也要避免因天色昏暗加上氣溫遽降而造成危險。