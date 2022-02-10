台北高姓男子花了30萬加盟高雄知名飲料店「甘蔗の媽媽」，在捷運古亭站旁開店，每月營收近百萬。加盟期滿後高男未續約，卻私自另開一間「甘蔗渣男」賣相似飲料，遭總店發現提告。高雄地院依合約規定、加盟主退出後1年內不得經營類似或競爭關係的事業，判高男須賠償40萬元，可上訴。

「甘蔗の媽媽」成立於2014年，強調用「現榨甘蔗原汁」取代人工糖漿，販售健康手搖飲，享有高人氣，連網紅「大蛇丸」也幫忙拍片宣傳。高男2017年11月花30萬元加盟，選在台北捷運古亭站附近開店，生意好到平均月收近百萬元。

2020年11月約滿後高男並未續約，卻複製總店飲料品項，在南京東路私自開了一間「甘蔗渣男」，總店發現後提告。

總店主張高男違反加盟契約「加盟主退出後1年內，未經原告同意，不得以自己或第三人名義從事、投資或轉移技術予對原告事業類似或有競爭關係之行業，否則須賠償原告懲罰性違約金50萬元」規定。

高男則辯稱「甘蔗渣男」不是他經營，商號股份已賣給一名曾姓友人。「甘蔗渣男」賣的飲料只有3成與「甘蔗の媽媽」相同。

高雄地院認為，國內飲料業林立，飲品製作及員工服務方式，是飲料業者經營的核心，高男加盟後，確實應該遵守合約。法官也查出，高男聲稱的商號轉賣部分不實，「甘蔗渣男」電商平台和及外送平台的帳號密碼都是高男所有，商品照片還與「甘蔗の媽媽」相同，認定違反加盟契約的競業禁止條款，判高男須賠償40萬元，全案仍可上訴。