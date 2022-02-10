有鑑於女性消費力不斷提升，「她經濟」已成為主流消費趨勢，各產業紛紛以女性為目標客群，推出專屬主打商品，Gogoro於10日宣布，推出「Gogoro VIVA MIX靈魂紫限定版」車型，搶在情人節前夕推出，以神秘多變的漸層設計，滿足女性多變的個性化需求。

Gogoro表示，2022年度Pantone代表色「長春花藍」揉合紫紅與藍色，象徵無憂無慮的自信和大膽的好奇心，勇敢擁抱不同的可能性，並打開新視野；恰與Gogoro VIVA MIX靈魂紫傳達的獨特風格不謀而合，不但讓Gogoro VIVA MIX靈魂紫看起來更動感迷人，同時也讓機車不僅是單純的移動工具，更是充分展現自我的風格配件。

Gogoro指出，VIVA MIX靈魂紫限定版定價78980元，並擁有特殊標配，包括深受車主喜愛的熱門配件「鋁合金Y型置物架」（價值 1980元），「Gogoro靈魂紫專屬安全帽」（價值1280元）也列為標配，而POP個性化配件系統也推出多款紫色系新配件，現有Gogoro VIVA MIX車主亦可滿足自己善變的喜好，為愛車增添個人風格。

Gogoro VIVA MIX靈魂紫限定版亦搭配專屬Purple Soul靈魂紫的開關機音效，展現屬於自己的混音色系；更可透過專屬Purple Soul靈魂紫限定Gogoro App主題介面進行多項設定。

Gogoro表示，即日起至4月10日，凡購買Gogoro VIVA MIX及Gogoro VIVA XL全車系，即贈「Gogoro 20 吋城市輕旅行李箱」（價值 2280元）。此外，Gogoro與台北W飯店首度跨界合作，只要在3月15日前，於Gogoro各大門市下訂購買Gogoro VIVA MIX靈魂紫限定版，就有機會抽中「台北W飯店壯美客房住宿券」（價值 3萬元）及「台北W飯店雙人下午茶券」（價值 1980元）。