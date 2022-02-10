TRASH樂團出道12年，農曆春節剛過便傳來好消息，宣布將於5月舉辦首場大型演唱會，面對醞釀已久的祕密計畫終於揭曉，TRASH表示他們為此整個年假期間都魂不守舍，魁剛打麻將時甚至無法專心，自曝輸了不少。這次演唱會，阿夜也預告累積這幾年的能量都會在這次演出1次回饋給大家。

TRASH去年推出全新專輯《Holy Trip!》獲熱烈迴響，出道12年終於在今年宣布將辦首場大規模專場演出，把這幾年來的精華獻給一路支持的樂迷們，對他們來說意義重大。而從計畫定案到正式宣布的這段時間正好是農曆新年時，TRASH表示皆度過了一段「魂不守舍」的日子，魁剛甚至笑說原來應該要好好休息的年假，卻滿腦子都是演唱會的節目該怎麼編排，跟家人打麻將時甚至無法專心因此輸了不少。

此外，阿夜、頤原、博文則在過年期間把握時間追劇、吃垃圾食物、睡到自然醒，紛紛自嘲當了8天的「廢物」，卻也同時焦慮著如何在年後調整到最好的狀態，希望讓這場演唱會不留遺憾！身為團長的頤原透露因為疫情的關係，原本演唱會的計畫讓大家久等了，如今正式公佈，他們卸下心中大石、迎接即將到來的挑戰。TRASH本週日正式宣布「Holy Trip! 精神時光屋」演唱會資訊，同日將在西門紅樓廣場舉辦記者會暨限量簽名會，演唱會詳細資訊近期於寬宏售票系統公佈。