《華爾街日報》報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府正準備發布其首個亞太地區總體經濟戰略－印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework），主要目的在於制衡大陸。外交部發言人歐江安今天表示，外交部與各相關部會與美方保持聯繫，並推動參與印太經濟整合。

拜登於去年10月東亞峰會表示，美國將與夥伴共同研議成立「印太經濟架構」(Indo-Pacific Economic Framework IPEF)，內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）及國務卿布林肯（Antony Blinken）去年底訪問東亞期間，也曾與相關國家有所討論，目前經濟架構的具體細節尚待美方公布。

歐江安說，對於美國擬透過推動「印太經濟架構」等機制，積極強化與印太國家經貿關係，外交部表達歡迎與支持；我方會持續就此架構的目標及運作模式等交換意見。

歐江安指出，外交部與各相關部會與美方保持聯繫，透過台美既有的經貿合作機制與對話管道，深化台美在供應鏈韌性、基礎建設等多元議題合作，並推動參與印太經濟整合。