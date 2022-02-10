據市調顯示，疫情期間線上點餐自取的比例呈現倍數成長，另外也有六成民眾表示在疫情後仍會採外帶模式。為力挺餐飲業，凱基銀行魔FUN卡今年加入新的優惠，只要當月登錄成功，且在餐廳、旅遊票券平台累積消費滿額即贈送超商購物金。此外，今年的優惠涵蓋線上影音、餐飲旅遊、加油、連鎖影城，只要一張卡就可以包辦吃喝玩樂消費，FUN大卡友們的優惠。

迎接即將到來的西洋情人節及228連假，和另一半或家人窩在家追劇吃美食，刷凱基銀行魔FUN卡就可以拿到高回饋。凡是每月前1000名登錄活動，且於餐廳、旅遊票券平台，當月累積消費滿1000元即贈送100元超商購物金，尤其疫情期間不少餐廳推出外帶優惠，刷凱基銀行魔FUN卡等於還可以再拿到10％好康。

線上影音平台是抗疫好夥伴，凱基銀行魔FUN卡，只要當期帳單指定消費滿3000元後，即享有連鎖影城及指定線上影音消費最高50％現金點回饋，包括近期市場反應熱絡的Disney+也享有優惠。舉例來說，當期指定消費達檻後，到威秀看電影，當日可以獲得最高250點、當期最高500點回饋，也可享有Disney+最高150點回饋；若當月有餐飲旅遊消費滿1000元且登錄成功，可以再拿100元超商購物金，等於每個月最高可以拿到價值750元的回饋。

另因疫情考量，不少民眾減少搭乘大眾運輸工具，改為自行開車，凱基銀行魔FUN卡提供加油降價優惠，不限平、假日及次數，持卡人到全國加油站就可以享汽油自助加油每公升降價1.3元、一般加油每公升降價1元的優惠，讓卡友們天天都省錢。新年新氣象，不妨在年後辦一張能省荷包、讓你吃喝玩樂都能賺好康的信用卡！即日起至2022年3月31日止，凱基銀行信用卡新戶核卡後30天內消費滿3筆888元，且其中一筆為指定行動支付或PX Pay消費，即可享有多種首刷禮擇一，包含電動旋轉拖把、迷你舒壓筋膜槍、500元刷卡金，讓你聰明消費又拿好禮。