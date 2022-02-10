車用市場訂單強勁，鋁電容廠立隆電(2472)1月合併營收為9.13億元，年增17.69%，立隆電預估，今年車用產品營收可望年增30%，由於車用、工業自動化及儲能設備產品需求持續成長，立隆電預估，今年業績可望優於去年。

立隆電近來積極調整產品結構，深耕車用、工業自動化、電動車及儲能設備等領域，增加高附加價值的產品的出貨比重，成果反應在公司獲利上，2021年前3季稅後盈餘為7.17億元，年增31.49%，每股盈餘為4.5元，累計2021年合併營收為99.66億元，年增27.41%，法人預估，立隆電2021年每股盈餘可望逾6元。

儘管第1季為傳統淡季，但車用訂單強勁，立隆電1月合併營收為9.13億元，年增17.69%，立隆表示，第1季營運可望淡季不淡。

由於車用晶片供貨逐漸正常，車用電子廠開始提升產量，且數位儀表、ADAS、車聯網、行車電腦已成為主流配備，加上電動車銷售成長，電動車系統組件需求上升，目前立隆電車用訂單滿手，立隆電預估，今年車用產品營收可望較去年成長30%。