國民黨5屆台南市議員謝龍介宣布投入台南市長黨內初選。（謝龍介服務處提供／程炳璋台南傳真）

國民黨中常會9日通過黨內直轄市長提名辦法，台南市5屆市議員謝龍介10日宣布投入台南市長初選震撼彈，聲稱願意接受黨內協調機制，台南市地方黨部卻感錯愕，私下表示原已有屬意人選，現在要傷腦筋。

61歲謝龍介不僅連任多屆市議員，曾任國民黨台南市黨部主委，憑藉個人說話魅力，一躍而成全台知名網紅民代，4年前的台南市長選舉，國民黨內有陳子敬、黃秀霜、高思博角逐，謝龍介始終未宣布參選，藍營地方一直有支持他參選台南市長的聲音。

中常會9日通過直轄市長提名辦法，先以協調為準，協調不成再用民調決定。謝龍介表示，既然已有明確的機制，提早公佈也讓自己有時間布局準備，因此表態參加，接著按黨中央的遊戲規則進行。

謝龍介表示，在決定投入初選之前，黨內並無高層就相關事情與其協調，參選是以民為本，聽到市民的鼓勵，評估符合社會氛圍期待所致，只要能幫國民黨在台南市這塊艱困選區異軍突起，任何方式都不排除。

謝龍介投入台南市長初選引發台南市地方震撼，國民黨台南市黨部高層低調表示，原本已有「令人耳目一新」的腹案人選要再年後宣布，不料謝突然更早宣布角逐，一下子攪亂地方黨部布局，高層私下嘆「傷腦筋」。

藍營地方高層表示，黨部立場是考慮勝選機率為主，並且需要母雞帶小雞等選舉策略條件，「龍介仙」有資格，但要找到勝選的人，尊重他的表態，未來將透過黨的機制協調。