澎湃新聞10日報導，據中國駐捷克大使館官網消息，有中國外事翻譯三劍客之一稱號的駐捷大使張建敏，當地時間9日辭行拜會捷克總統澤曼。雙方就中捷關係、兩國務實合作等進行交流，並祝願中捷兩國運動員在北京冬奧會上創造佳績。此一官方消息顯示，資深外交官張建敏即將離任中國駐捷克大使一職。

公開資料顯示，張建敏，1970年3月出生，碩士，長期在大陸外交系統任職，曾任駐美國大使館參贊、外交部新聞司參贊、外交部翻譯室主任、外交部翻譯司司長，2018年出任中國駐捷克共和國特命全權大使。

在2022年北京冬奧會4日開幕之際，張建敏還在捷克媒體《議會報》發表署名文章〈共赴冰雪之約共用冬奧盛會〉，為中捷兩國運動員加油。

據《環球人物》雜誌等媒體報導披露，長期從事外事翻譯工作的張建敏，曾與朱彤、許暉一道，被外界譽為中國外事翻譯「三劍客」。

大陸共青團中央主管、全國青聯主辦的雜誌《中華兒女》曾於2009年報導時任第十屆全國青聯委員的張建敏的翻譯往事。

報導稱，每一次接到翻譯任務，張建敏便加班加點地查找資料，盡可能在有限的時間內做最充分的準備，「比如，為總理做全國『兩會』記者招待會的同聲傳譯，我們都要查閱大量的資料，包括一年以來總理在各大重要會議上的講話，針對不同問題發表的觀點、態度。然後，召集同事們做至少一次的模擬演練。找一個會議室，有一位扮演總理，其餘的扮演中外記者。不僅如此，還要與領導做一對一的訓練。上場時是我一人，但準備時是整個團隊。」

張建敏感慨道：「擔任黨和國家領導人記者招待會的翻譯，難度非常大。記者招待會是現場直播，而且有些重要的還向全世界同步直播。領導人沒有事先準備講話稿，在聽到記者的問題後即興講話。這就給翻譯提出了非常高的要求，翻譯人員要在第一時間翻譯出領導人的發言，做到既準確，又快速。」