美國「滑雪女王」席弗琳（Mikaela Shiffrin）連續2場賽事爆冷提前出局，9日出局時她跌坐在雪地上、低頭消化情緒。

美國相當具有奪金希望的26歲「滑雪女王」席弗琳（Mikaela Shiffrin）連續2場賽事爆冷提前出局，9日出局時她跌坐在雪地上、低頭消化情緒，負責轉播賽事的美國國家廣播公司（NBC）電視台對準鏡頭、全程直播席弗琳的「失望」時刻，主持人甚至驚訝大喊「奧運高山滑雪史上最大震驚」、「太失望」等語，引發許多美國民眾強烈不滿。

Following the slalom, Mikaela Shiffrin said on NBC she was still "processing" what happened. https://t.co/haCS1txFhV pic.twitter.com/ht68Sdnjvy — USA TODAY (@USATODAY) February 9, 2022

綜合《哈芬登郵報》（Huff Post）、美聯社、香港《南華早報》報導，美國滑雪女王席弗琳被美國民眾寄予厚望，賽前預期能在北京冬季奧運上拿下金牌，不過7日她在高山滑雪大曲道第一輪賽事中就在過彎時意外摔倒，被判「未完賽」，接著9日的曲道賽事上又因錯過旗門再被判「未完賽」，提前出局。

席弗琳當下跌坐雪地上，雙手環抱膝蓋，低頭靠在手臂上，看得出來情緒相當低落。

My hope for every human is that they

find another human who finds a way to

love, understand, and heal them in the way @AleksanderKilde has done and

continues to for me ❤️ https://t.co/sDrTptur4R — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) February 9, 2022

美國負責轉播冬奧賽事的國家廣播公司此時對準鏡頭，全程拍攝席弗琳的孤獨身影，一名播報賽事的評論員激動大喊「奧運高山滑雪史上最大震驚之一」，另一名評論員嚴厲附和：「菜鳥級的錯誤。」

"I'm sorry that that was the performance I did today but that also happens."



Mikaela Shiffrin reacts to her giant slalom race.



📺 NBC and @peacockTV

💻 https://t.co/XbQPOeX2QY pic.twitter.com/LNhHu6Yzna — NBC Olympics (@NBCOlympics) February 7, 2022

轉播中還可聽到評論員說：「真是個錯誤，真是失望！這會留下一生臭名。」甚至有網友指聽到評論員形容是「奧運最大失望」。

美聯社指出，NBC似乎決心要記錄下席弗琳的每一滴眼淚，甚至沒有轉播其他選手出場比賽。

美國「滑雪女王」席弗琳（Mikaela Shiffrin）連續2場賽事爆冷提前出局，9日出局時她跌坐在雪地上，隊友上前安慰。（圖／美聯社）

不只如此，在席弗琳提前出局後，NBC還接著在場邊採訪這名滑雪女王。報導指出，席弗琳在採訪中淚流滿面，不過仍侃侃而談自己的心情，記者問「你在消化什麼」，席弗琳回應說，「幾乎所有事情都讓我開始對過去15年感到懷疑，我以為我知道有關自己滑雪、曲道、比賽心態的一切事情。」

「感覺真的是很大的失望」，席弗琳的雙頰因浸滿淚水而濕潤，「感覺真的很像很多努力都白費了」，報導說她的言語中透露著心碎。

That Mikaela Shiffrin NBC interview was hard to watch. Just leave her alone. Stop making athletes talk about their greatest disappointments right after they happen. — Amy Stamm (@amystamm14) February 9, 2022

NBC的轉播引發美國網友罵聲一片，網友認為NBC對席弗琳的報導，如同他們去年在東京奧運上報導體操天后拜爾絲（Simone Biles）因心理健康因素退賽一樣。

一名網友說，「NBC完全沒從拜爾絲的經驗中學到教訓，現在他們也對席弗琳做一樣的事，令人憤怒。」另一名網友說，「比賽前媒體就給席弗琳龐大壓力，鏡頭在席弗琳身上這麼久，代表他們沒有從拜爾絲的例子中學到教訓。」

NBC learned absolutely nothing from Simone Biles and now they are doing the SAME thing to Mikaela Shiffrin and it’s infuriating. — Alex (@alexmichelle31) February 9, 2022

作家克萊默（Charlotte Clymer）發布推文說：「只因為他們在奧運上表現不佳就羞辱他們，感覺與我們最初舉辦奧運的原因背道而馳。」

I don't know, shaming people just because they didn't perform well at the Olympics feels like the opposite of why we supposedly have the Olympics in the first place. — Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) February 9, 2022

網友茉絲莉（Katie Moseley）說：「當我們將期待寄託在她身上時，請不要在國營電視台上稱她的掙扎是奧運史上最大失望。」

Hi, let’s please not forget the amount of pressure/expectations we put on Simone Biles when discussing Mikaela Shiffrin. Please stop calling her struggles an “all time Olympic disappointment” on national TV after putting those kind of expectations onto her — Katie Moseley (@matiekoseley) February 9, 2022

美聯社指出，席弗琳此次來北京，事實上身心靈都不是處在最好的狀態，她的父親2年前在家中撞傷腦部，最終傷重不治。2021年10月、11月席弗琳背部又受傷，12月底又感染新冠肺炎，影響訓練。

If you don’t feel something for Shiffrin here, I cannot relate to you. pic.twitter.com/9QnAxAknIv — Maria Martin (@Ria_Martin) February 9, 2022

席弗琳賽後坦承：「我從未落到這種處境，而且我不知道怎麼處理。」

美聯社指出，這是她這幾天、甚至是一生都要面對、學習的課題，但同時我們這些紀錄她旅程的人，也可以用更多同情心及同理心來完成我們的工作。