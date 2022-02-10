美國相當具有奪金希望的26歲「滑雪女王」席弗琳（Mikaela Shiffrin）連續2場賽事爆冷提前出局，9日出局時她跌坐在雪地上、低頭消化情緒，負責轉播賽事的美國國家廣播公司（NBC）電視台對準鏡頭、全程直播席弗琳的「失望」時刻，主持人甚至驚訝大喊「奧運高山滑雪史上最大震驚」、「太失望」等語，引發許多美國民眾強烈不滿。
綜合《哈芬登郵報》（Huff Post）、美聯社、香港《南華早報》報導，美國滑雪女王席弗琳被美國民眾寄予厚望，賽前預期能在北京冬季奧運上拿下金牌，不過7日她在高山滑雪大曲道第一輪賽事中就在過彎時意外摔倒，被判「未完賽」，接著9日的曲道賽事上又因錯過旗門再被判「未完賽」，提前出局。
席弗琳當下跌坐雪地上，雙手環抱膝蓋，低頭靠在手臂上，看得出來情緒相當低落。
美國負責轉播冬奧賽事的國家廣播公司此時對準鏡頭，全程拍攝席弗琳的孤獨身影，一名播報賽事的評論員激動大喊「奧運高山滑雪史上最大震驚之一」，另一名評論員嚴厲附和：「菜鳥級的錯誤。」
轉播中還可聽到評論員說：「真是個錯誤，真是失望！這會留下一生臭名。」甚至有網友指聽到評論員形容是「奧運最大失望」。
美聯社指出，NBC似乎決心要記錄下席弗琳的每一滴眼淚，甚至沒有轉播其他選手出場比賽。
不只如此，在席弗琳提前出局後，NBC還接著在場邊採訪這名滑雪女王。報導指出，席弗琳在採訪中淚流滿面，不過仍侃侃而談自己的心情，記者問「你在消化什麼」，席弗琳回應說，「幾乎所有事情都讓我開始對過去15年感到懷疑，我以為我知道有關自己滑雪、曲道、比賽心態的一切事情。」
「感覺真的是很大的失望」，席弗琳的雙頰因浸滿淚水而濕潤，「感覺真的很像很多努力都白費了」，報導說她的言語中透露著心碎。
NBC的轉播引發美國網友罵聲一片，網友認為NBC對席弗琳的報導，如同他們去年在東京奧運上報導體操天后拜爾絲（Simone Biles）因心理健康因素退賽一樣。
一名網友說，「NBC完全沒從拜爾絲的經驗中學到教訓，現在他們也對席弗琳做一樣的事，令人憤怒。」另一名網友說，「比賽前媒體就給席弗琳龐大壓力，鏡頭在席弗琳身上這麼久，代表他們沒有從拜爾絲的例子中學到教訓。」
作家克萊默（Charlotte Clymer）發布推文說：「只因為他們在奧運上表現不佳就羞辱他們，感覺與我們最初舉辦奧運的原因背道而馳。」
網友茉絲莉（Katie Moseley）說：「當我們將期待寄託在她身上時，請不要在國營電視台上稱她的掙扎是奧運史上最大失望。」
美聯社指出，席弗琳此次來北京，事實上身心靈都不是處在最好的狀態，她的父親2年前在家中撞傷腦部，最終傷重不治。2021年10月、11月席弗琳背部又受傷，12月底又感染新冠肺炎，影響訓練。
席弗琳賽後坦承：「我從未落到這種處境，而且我不知道怎麼處理。」
美聯社指出，這是她這幾天、甚至是一生都要面對、學習的課題，但同時我們這些紀錄她旅程的人，也可以用更多同情心及同理心來完成我們的工作。
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