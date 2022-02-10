婦人經商失利尋短，雲林縣台西警分局啟動「緊急協尋機制」救回1命。（台西警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣1名婦人日前駕車出門即失去聯絡，家人報警並告知婦人有尋短念頭，台西警分局發現婦人車子在轄區出現過，立即啟動「緊急協尋機制」，在堤岸旁道路救回婦人1命，10日雲林縣長張麗善加以表揚，並指示縣社會處持續進行「社會安全補護網機制」。

婦人因經商失利意志消沉，日前開車外出後，即關掉手機音訊全無，家人擔心她想不開，請求警方協尋，台西警分局發現婦人車輛曾出現在轄區，馬上分組分區沿婦女車輛經過處地毯式搜索，最後由飛沙派出所副所長周炫杉、警員劉冠杰等人，在舊虎尾溪堤岸道路發現婦人的車輛。

警方見婦人昏倒在車內，馬上與消防救護人員將她送醫急救，順利救回婦人1命，隨後通知家屬到院照護，家屬對於警方的快速尋人效率，表達深切的感謝之意。

張麗善得知警方順利尋獲婦人並救回1命感到心慰，表揚台西警方在第1時間迅速找到協尋民眾，隨後指示縣社會處給予婦人「天倫安心手錶」及協助心理輔導，同時持續進行「社會安全補護網機制」。

台西警分局長黃念生指出，員警緊急協尋民眾成功案件，有賴團隊的積極作為與鍥而不捨的精神。呼籲民眾若發現身邊親友有情緒低落情況，應多加施予關心陪伴，避免發生無法挽回的憾事。

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