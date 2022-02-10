中信關鍵半導體ETF（00891）及中信小資高價ETF（00894）將於2月22日進行2022年開春以來首次配息，每單位配息金額預估分別為0.29元、0.35元，實際配息金額仍可能因基金規模變動等因素而有所增減；若以2月8日收盤價計算，兩者單次配息率分別為1.79%、2.26%，參與配息的最後申購日為2月21日。

這兩檔皆為季配息ETF，以半導體為主要持股。中信關鍵半導體ETF（00891）為國內首檔聚焦台灣半導體產業的台股ETF，成分股完整涵括半導體產業上中下游；中信小資高價ETF（00894）中半導體產業占比亦高逾6成；由於台灣半導體成長動能強勁，過去兩檔歷史填息率為100%，且最長於7日內即完成填息。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧指出，在半導體供應鏈吃緊帶動之漲價效應及產能持續擴張下，半導體產業於2022年動能依舊強勁，從近期法說會結果研判，包括晶圓代工、IC設計營收有望呈現淡季不淡。根據Gartner預估，2021年全球半導體市場全年總銷售額創下歷史新高5941億美元，2022年有望上看6400億美元。

中信小資高價ETF經理人張嘉祐表示，本基金於去年8月成立，由於成立時間剛好錯過台股配息旺季，故去年首次單次配息金額不到本次預估金額的二成，但由於台股成長動能強勁，去年一天即完成填息。

張嘉祐強調，近期台股具備兩大利多，其一為美國超級財報周進入尾聲，多數重量級權值股皆繳出擊敗預期的好成績，雖聯準會鷹派立場導致科技股遭遇逆風，經歷此波修正後，估值回落合理位置，且由於獲利動能仍強，未來展望維持樂觀。

其二為疫情影響消退，雖然近期Omicron變種病毒快速傳播，但觀察其對人體影響相對低，加上疫苗接種普及，預期對疫情的管制將逐步降低，加之近期市場波動已反應聯準會貨幣政策影響，建議投資人可逢低承接。