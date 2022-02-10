金虎年台股開紅盤後連續大漲，為今年行情帶來好彩頭，去年底國內投資台股基金規模不僅呈現階梯式成長，總規模金額更靠向兆元大關，台股在歷經新春過年長假後，市場除密切觀察年後盤勢動向，也引頸期盼台股基金活水持續挹注。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良表示，國際股市在台灣農曆過年期間普遍上揚，漲幅多在1％左右，台股新春開紅盤後指數再度攻克「萬八」大關，金虎年開市後短短3個交易日即累積上漲約2.7％表現亮眼。展望今年第一季，因美國聯準會（Fed）3月升息箭在弦上，且俄烏兩國地緣政治風險未除，預料季底時待國際市場黑天鵝明朗化後，台股有機會再向上攻堅，不妨留意成長趨勢明確及具科技題材的台股主動式基金，掌握超額報酬機會。

林建良指出，第一季全球金融市場高度關注三大黑天鵝，包括美國升息、俄烏衝突及疫情發展。Fed釋出3月份升息訊號，同時表達「縮表」將於升息上路後啟動，目前市場普遍推估3月升息2碼，今年內共升息4至5碼的預期，若3月只升息1碼，預期屆時市場可望再掀資金行情，台股也有機會偏多看待。

台股基金看好的強趨勢，聯邦精選科技基金經理人周鉦凱認為，跌深的IC設計、PCB載板、伺服器及網通等族群受到青睞，半導體類股的晶圓代工族群也備受期待。國內晶圓代工龍頭廠今年持續釋出產業成長幅度可望達9％，其中晶圓代工更有機會進一步成長二成之多，及車用半導體成長性強。儘管終端市場可能會修正，但矽含量的提升才是維持長期成長的動能。

周鉦凱強調，傳產股可留意受惠於國際報價走高的利多產業，如鋼鐵、塑化及航運等表現均有機會續強。其他像去年掀起晶片荒的汽車電子產業，今年有望在回補晶片供貨缺口下，進一步挹注業績動能。

2022年全球股市變數仍大，在波動加劇下，留意報酬與風險的平衡，透過台股基金定期定額投資策略，相關精選科技趨勢、國內股債平衡型基金，都是良好介入標的。