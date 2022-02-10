桃園市政府消防局第一救災救護大隊八德分隊隊員賴永健，大學時期為摔角健將。（八德分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市政府消防局第一救災救護大隊八德分隊有名新生力軍，23歲的賴永健曾在2019年大專盃摔角錦標賽拿到量級冠軍。賴永健表示，從小受到義消父親的薰陶，因此選擇成為1名消防員，在學期間他也注意到桃園市消防局獨步全台推動「戰術體能」訓練，自己很喜歡重量訓練，盼能精進自身的消防戰技與體能，在民眾需要救援時用專業幫助他們。

賴永健的家鄉位於嘉義市，父親是當地湖內消防隊義消，他表示，從小聽聞父親在火災現場的英勇事蹟，在父親薰陶及鼓勵下，大學聯考期間選擇成為消防員，而大學時期更開始接觸摔角運動，在教官的帶領下，於2019年大專盃摔角錦標賽拿到量級冠軍。

賴永健坦言，為維持體態需要進行有氧及重量訓練，且因必須要控制體重，更捨棄了自己愛吃的炸雞及手搖飲料，希望藉由當時養成的重訓習慣，持之以恆地健身，強化自己的身體，提升肌力可以運用於消防勤務上。

賴永健說，消防員在救災救護勤務上需要具備一定的體力及肌力，他在學期間便注意到桃園市消防局獨步全台推動「戰術體能」訓練，因此大學畢業後選擇到桃園服務。他指出，桃園消防導入現代化、科學化的體能訓練，有效增加消防員的肌力，自己也很享受重量訓練。

桃園市政府消防局第一大隊八德消防隊分隊長鄭仁豪表示，賴永健於今年到分隊報到，相當積極學習救災及救護技術，遇到問題時也會虛心地請教學長姐們，有良好的體態及學習態度，相信假以時日能成為獨當一面的消防員，未來將跟學長姐們一起投入火場救援，可以應對各種突發狀況及安全執行消防勤務。