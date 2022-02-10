民進黨新北市黨部今下午將召開執委會，對於各區提名席次做成決議，先前選對會預計提名37席，其中第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）預計提名2席，除現任議員陳永福，另有新人張銘祐、黃琳表態參選，該區是否要保障婦女名額各界看法不一，尚待今日協調結果。

民進黨提名條例中，規定針對提名4席以上的選區會有1名婦女保障名額，不過第九選區雖然預計只提名2席，但各界認為該區國民黨籍議員唐慧琳往生後，有機會挑戰力拼一席女議員，但若如此可能讓黃琳成為最幸運新人免初選，目前黨內還要討論。

新北市黨部選對會初步敲定提名席次，第1選區（淡水、三芝、八里、石門）2席；第2選區（五股、泰山、林口）2席；第3選區（新莊區）4席；第4選區（三重、蘆洲區）6席；第5選區（板橋區）5席；第6選區（中和區）3席；第7選區（永和區）2席；第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）6席；第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來區）2席；第10選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區）1席；第11選區（汐止、金山、萬里區）2席；第12選區（平地原住民）1席；第13選區（山地原住民）1席。