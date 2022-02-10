友達1月營收寫下11個月以來低點 14:142022/02/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）公佈2022年1月自行結算合併營收為278.23億元，較2021年12月減少12.4％，與去年同期相比提升4.5％，不僅滑落到300億元大關以下，也寫下2021年2月以來的單月低點。 出貨表現來看，1月份面板總出貨面積達200.1萬平方米，較2021年12月份減少12.2％。 友達將在11舉行法說會，市場關注焦點仍在面板價格走勢，雖然電視面板價格跌勢趨緩，但是IT面板跌幅擴大，後續面板廠產品組合調整也備受關注。 全新、穩懋 上月營收兩樣情 自營商認錯 終結18天賣超 #友達 #面板 #寫下 #月營收 #公佈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》精誠1月營收年減1成 緯軟為歷史次高 07:442022/02/10 財經 《電機股》氣立1月營收年增8％ 催升半導體設備貢獻 15:232022/02/10 財經 訂單滿手 緯創1月營收攀同期第三高 04:102022/02/10 產業．科技 旭東機械1月營收 逆勢成長 13:002022/02/10 財經 台灣權王－高殖利率 群創中鋼權證閃亮 04:102022/02/10 證券．權證 惠科 遭美列限制名單 市調機構：出貨暫無影響 04:102022/02/10 財經要聞 EMI材料出貨暢旺 鼎炫-KY元月營收寫同期高 15:202022/02/10 財經 《食品股》火鍋商機熱 中華食1月營收續創新高 10:172022/02/10 財經 業績報喜 美吾華1月營收年成長21.6％ 11:182022/02/10 財經 《電腦設備》佳世達元月營收年增重回2位數 資通訊旺季續航 08:522022/02/10 財經 《鋼鐵股》世豐出貨暢旺 1月營收繳同期高 14:492022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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