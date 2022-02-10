友達（2409）公佈2022年1月自行結算合併營收為278.23億元，較2021年12月減少12.4％，與去年同期相比提升4.5％，不僅滑落到300億元大關以下，也寫下2021年2月以來的單月低點。 出貨表現來看，1月份面板總出貨面積達200.1萬平方米，較2021年12月份減少12.2％。

友達將在11舉行法說會，市場關注焦點仍在面板價格走勢，雖然電視面板價格跌勢趨緩，但是IT面板跌幅擴大，後續面板廠產品組合調整也備受關注。