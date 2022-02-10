台北市議員羅智強。（資料照/陳信翰攝）

立委高金素梅。（資料照/姚志平攝）

縣市長選舉將在年底登場，其中藍營會派誰選高雄市長備受關注。港媒今(10日)報導指出，國民黨高雄市黨部主委許福明受訪表示，台北市議員羅智強，及無黨籍立委高金素梅都有蠻高意願投入高雄市長選舉！

根據《中評社》報導，許福明表示，希望羅智強、高金素梅爭取機會，另外，高雄在地也有優秀人才努力爭取投入參選市長的機會，國民黨內人才濟濟，這些王牌都會在黨內初選時出現，這是目前的規劃。

許福明進一步表示，羅智強「已經出發」，高金素梅最近應該會來高雄，這些資訊他會讓黨中央掌握並進行評估，並依照昨日通過的選舉辦法加以協調、整合，儘速推出最有勝選機會的候選人。不過，羅智強、高金素梅本人對於是否可能參選高雄市長，對外都未曾明確說過「有意願」，而《中評社》該報導則未說明，羅智強、高金素梅是否曾對藍營內部或許福明透露什麼訊息，讓許福明表示兩人有意願參選高雄市長。

至於高雄市議員選舉部分，高雄市議會共66席次，許福明強調，因應各選區席次變化，藍軍在高雄會採取穩健提名，以35席提名為原則，但會結合立場親藍的無黨籍議員，爭取議會席次最大化，力保議長位置。