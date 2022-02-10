過年旅遊出事了！某家族群聚6人染疫 足跡遍新北高屏

今暴增37例本土，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，比較讓人擔心的是，僅11例陰轉陽，其餘是由兩至三個群聚要特別注意。而今天出現一起跨縣市的家庭群聚，範圍擴及高雄、屏東與新北，家庭中共有6人染疫。

陳時中表示，今增一起跨縣市群聚，足跡包括高雄、屏東與新北，為一家人親戚的關係，一對夫婦有5個女兒，其中大姊、3姊、4姊姊3家人染疫，曾在高雄團聚，2月4日、5日曾到苗栗旅遊，目前家庭中共有6人染疫。

陳時中指出，雖然這起家庭群聚的確診案例沒有新北移工那麼多，但因為足跡廣泛，所以也要特別注意，而相關疫調進行中。

陳時中也補充說，跨縣市的案例，高雄1例、屏東3例、新北家人2例，在一起時間比較多的是，高雄聚餐與苗栗旅遊。個別足跡有在高雄、屏東與新北。

陳時中表示，確實看到幾起群聚較擔心，以今日新增本土個案來說，除了職場，還有過年團聚的家庭群聚，需要持續觀察。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，春節後的家庭群聚有幾個案例，其中板橋群聚5人、高雄群聚8人、跨縣市的家庭群聚6人，合計有19人，不過板橋的個案沒有大規模移動，高雄個案去過屏東旅遊。至於稍早以前的日翊物流案中，吃過年夜飯的家庭群聚則有9人。若加上此群聚案，則累計28人春節聚會後染疫。