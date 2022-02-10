澎湃新聞10日報導，北京冬奧會花式滑冰10日男單自由滑比賽，美國隊華裔選手陳巍不負眾望，如願奪金。良好的家庭背景和收入水準，奠定了他在多層面接受良好教育的基礎，然後在眾多愛好和擅長的事情裡選擇花滑，堅定地走下去。很多專家都認為，今年將是陳巍取代羽生結弦，成為新一代「花滑之王」的最好機會。人們紛紛在「Best shot」這條貼文下留言，表達對陳巍支持。最終，陳巍在北京加冕，在他祖輩生活的土地上，完成了夢想。

陳巍是家裡第5個、也是最小的孩子，父親祖籍廣西。住在猶他州鹽湖城，很小就喜歡冰雪運動，兩個哥哥是冰球隊好手，兩個姊姊也都擅長花滑。

2002年，只有3歲的他跟著媽媽一起觀看鹽湖城冬奧，那時還是哥哥身後跟屁蟲，每天以能幫他們拿球桿開心雀躍，根本沒想到日後也會出現在冬奧賽場。

從六七歲開始，大大小小的領獎台上開始有了陳巍身影。從少兒組地區比賽開始，一直到十六七歲出現在全美花滑錦標賽、世青賽、世錦賽的賽場。風風雨雨地一路走來。

「我還記得在很小的時候，家裡經濟條件只夠負擔我每周或每兩周一次的教練費用，所以每次上課時，媽媽就認真地做筆記，以確保我下次去上課時可以表現得更好。」多年以後，陳巍常常回想起自己小時候的經歷。

外部條件可以克服，但突如其來的傷病總是會打亂節奏。陳巍臀部舊傷時不時地會成為困擾。好在沒有阻礙進步：2015年，陳巍獲得首個花樣滑冰大獎賽總決賽青年組男單冠軍，2017年先後獲得四大洲花樣滑冰錦標賽、花樣滑冰大獎賽總決賽男單冠軍。

值得一提的是，無論是生活給予的挑戰，還是賽場上日夜不休的磨練都沒有耽誤他們的學業。

2018年，陳巍開始耶魯大學電腦專業生活。為此，他專門從鹽湖城搬到美國東海岸。一旦有時間，他還是會立刻飛回教練拉斐爾·阿魯圖尼安身邊。

「學校為我打開了看待世界的另外一個視角，讓我更多地享受到運動的樂趣。以前我只是滑冰，但它在一定程度上也讓你沒有時間瞭解其他的事情。」

2020年4月，由於新冠疫情的原因導致花滑世錦賽取消，結果陳巍利用這段「休賽期」報名註冊了美國花樣滑冰教練考核，並且在教練模組考試中以100分的成績拿到美國花滑協會的資格證書。

花滑是一項高專注度、高投入、高風險的職業，從小到大陳巍的父母家人始終小心翼翼地呵護著他的夢想。上萬塊的冰鞋、教練費用、比賽差旅、凌晨4點鐘起床訓練的艱難、動不動超過10個小時舟車勞頓，還有那些沒有成功的落地以及和冠軍擦肩而過的遺憾，家人都熬了過來。

2018年的平昌，18歲的陳巍迎來個人運動生涯首屆冬奧會。作為「四周跳之王」，陳巍是目前唯一能做勾手跳、後內點冰跳、後外跳、後內跳、後外點冰跳這5種四周跳的男子選手，美國冰協以及全世界喜歡花滑的粉絲都對他寄予厚望，認為他有可能憑藉著超高的難度動作去和羽生結弦一較高下。年輕的陳巍的確成為了首位在冬奧會自由滑比賽中完成六個四周跳的男子選手，但因為短節目出現失誤而最終獲得第5名。

經過4年磨練，陳巍又出現在2022年北京冬奧賽場。此前，他在全美花樣滑冰錦標賽上奪得男單金牌，這是陳巍連續第6次問鼎本次賽事冠軍，這給了他更多信心。