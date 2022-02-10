年底選戰進入倒數，台中市預期將超過有100位市議員參選人，將角逐65席的艱困選戰！新枝拼老幹只能各顯奇招求曝光，民眾黨南屯區市議員新秀參選人洪鑫任，用自製保麗龍磚充當肥皂箱，放在人行道紅綠燈跟路燈的中間細縫，象徵年底選舉的卡位戰。

洪鑫任指出，台中市文心路跟向上路口的人行道上，除有設置一整排30輛IBIKE供人使用外，旁邊更設置路口紅綠燈跟路燈，若要找到站在C位被看見(網絡流行語即center，吸睛的位置)，就必須站在兩處中間的狹窄細縫；這也代表要讓選民看見，新人想突破南屯傳統選區的希望。

洪鑫任說，這個選戰策略是他自己平常騎機車的生活體驗想出來，他是機車族用自身經驗長期觀察路口狀況，在停等紅燈30~45秒靜態時，利用講一段強力口號或是揮手動作很能吸引目光，搭配誠懇注目眼神跟90度彎腰，很能得到大家注意也成功達到曝光率。

洪鑫任強調，過年跑行程時看到朋友家倉庫有閒置保麗龍磚，突發奇想免費借來2個，自己再拿紙板跟束帶加工固定成最好的宣傳肥皂箱，剛好可適合自己站在上面宣講。

保麗龍卡位戰肥皂箱