「野狼」打擋機車在山林征戰，是林務局巡山員守護山林的好夥伴，有30部機車、1輛汽車使用年限已屆，花蓮林區管理處今天將第一線退役下來的這批車輛，轉贈國立花蓮高級工業學校汽車科，讓長期陪伴巡山員穿梭林野的野狼打檔機車夥伴，發揮剩餘價值，繼續造福花蓮地區學子。
「野狼125要退休了」，車身上滿布坑坑疤疤的凹痕，縱橫山林，走過山林碎石泥濘道路及峭壁山崖的記憶痕跡，紀錄下巡山員每日巡護國有林保安林及守護山林的日常。
林管處長黃群策表示，自2017年起汰換的汽機車，轉贈 該校，做為汽車科實習教學課程使用，也提供花蓮縣國中技藝競賽及機車丙級考場檢定，讓報廢車輛重啟新的運用價值。
黃群策表示，平日陪伴森林護管員守護山林的野狼機車，在功成身退後還能化身大愛發揮效益轉贈花蓮高工實習拆解課程使用，在守護森林資源及生態保育的使命下，也能為花蓮教育資源盡一份心力。
花蓮高工校長黃鴻穎受贈時表示，技術型學校常面臨教育資源不足的問題，花蓮地區選讀汽車科的學子多以就業為取向，感謝林管處多年來持續捐贈退役車輛，提升該校汽車科教學品質，提升專業技能，期盼學子們在優良的學習環境下成長卓越，創造佳績。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。