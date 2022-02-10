花蓮林區管理處長黃群策今轉贈「野狼機車」，由花工校長黃鴻穎代表師生受贈，以造福花蓮地區學子。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花工汽車科學生，對「野狼」打擋車，充滿好奇，鑽研修護。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

「野狼」打擋機車在山林征戰，是林務局巡山員守護山林的好夥伴，有30部機車、1輛汽車使用年限已屆，花蓮林區管理處今天將第一線退役下來的這批車輛，轉贈國立花蓮高級工業學校汽車科，讓長期陪伴巡山員穿梭林野的野狼打檔機車夥伴，發揮剩餘價值，繼續造福花蓮地區學子。

「野狼125要退休了」，車身上滿布坑坑疤疤的凹痕，縱橫山林，走過山林碎石泥濘道路及峭壁山崖的記憶痕跡，紀錄下巡山員每日巡護國有林保安林及守護山林的日常。

林管處長黃群策表示，自2017年起汰換的汽機車，轉贈 該校，做為汽車科實習教學課程使用，也提供花蓮縣國中技藝競賽及機車丙級考場檢定，讓報廢車輛重啟新的運用價值。

黃群策表示，平日陪伴森林護管員守護山林的野狼機車，在功成身退後還能化身大愛發揮效益轉贈花蓮高工實習拆解課程使用，在守護森林資源及生態保育的使命下，也能為花蓮教育資源盡一份心力。

花蓮高工校長黃鴻穎受贈時表示，技術型學校常面臨教育資源不足的問題，花蓮地區選讀汽車科的學子多以就業為取向，感謝林管處多年來持續捐贈退役車輛，提升該校汽車科教學品質，提升專業技能，期盼學子們在優良的學習環境下成長卓越，創造佳績。