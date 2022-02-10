傳播科技發展造就多元資訊平台，然而資訊爆炸年代也衍生許多新興亂象，對此台灣師範大學媒體素養教育基地攜手中嘉數位，在今年度提供超過新台幣500萬元經費，全面推動媒體素養教育，增進全民媒體素養能力。

擔任計畫主持人的台師大大眾傳播研究所優聘教授陳炳宏表示，經費項目包括大學媒體素養相關課程與專題講座、各類教師研習活動的補助、並開放公民團體和各級學校及教師團體申請經費，辦理相關研習活動，並將辦理大學及高中營隊活動，以及微影音與文字創作競賽等，希冀培育數位時代公民所需的資訊與媒體素養，共同落實大學與社會企業責任。

至於課程補助部分，依照台師大媒體素養基地規畫，為鼓勵各大學教師開設媒體素養課程及跨學科融入媒體素養等課程，預計每門課程補助至多5萬元，希望加強各科目與媒體素養的關係，並可提供教學素材之建議，協助開發媒體素養教育課程；另外每門講座也補助至多1萬元，鼓勵各界團體與單位邀請相關講師，引導大眾了解媒體生態，明辨媒體訊息。

台師大媒體素養基地指出，其次為提升民眾及團體知曉公用頻道、增加使用頻率與內容多元性，該基地未來也將在基隆、臺北、新北、桃園、臺南、高雄等六個中嘉集團有線系統服務的縣市，安排媒體近用權咖啡論壇以及影像製作工作坊，教導民眾自製影片，上架有線電視公用頻道，並舉辦相關主題競賽，提供獎金廣徵影像與圖文創作內容，廣邀各界人士參與，發揮創意。