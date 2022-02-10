金善在北京冬奧現場釋放長期累積壓力帶來的情緒。（美聯社）

美籍韓裔單板滑雪女將金善（Chloe Kim）上屆平昌冬奧以17歲年齡勇奪單板滑雪U型（半管）場地賽金牌，隨之而來的名氣讓她日常生活面臨被注目的壓力，甚至壓力大到將奧運金牌丟進垃圾桶，不過她努力調整心情，2022北京冬奧再度挑戰，10日在這個項目以94分蟬聯金牌，成為冬奧史上首位完成這個項目衛冕成功的女子選手。

金善是單板滑雪U型半管場地賽參賽選手中唯一的美國選手，對於自己一路走來飽受的壓力，在完賽當下看到自己的成績確定奪金後，一股腦宣洩長期累積的情緒，她又哭又笑、呼吸急促，並跪下來高呼：「我的天哪！」

隨後金善起身，步向混合採訪區，途中擁抱每一個她認識的面孔，她說：「我一直在面對所有情緒及自我懷疑。」今天過程中也被電視鏡頭拍到擁抱美國隊教練包爾（Ricky Bauer）時默默拭去淚水，她告訴教練：「我開始大叫，必須把這些眼淚哭出來，為了奧運金牌承受的壓力終於結束。」

金善的父母是韓國移民，她出生在美國加州長灘，4歲就接觸單板滑雪，為了幫助她發展單板滑雪運動，父親毅然辭掉工程師工作，每天開車帶她上山練習。金善從6歲開始參加比賽，14歲入選美國國家隊，因為冬奧參賽年齡限制要15歲以上，直到2018平昌冬奧她才挑戰奧運，並以17歲稚齡留下冬奧最年輕單板滑雪金牌女將紀錄。