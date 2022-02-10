2022中台灣元宵燈會「台中虎耶YA！」將於2月12日至20日在文心森林公園舉辦，除主燈外，還有5大主題燈區，超過30座燈組、20多座動態燈組及花森好市文創特色市集。

為期9天的台中燈節，今年主燈是10公尺高的「台中虎爺」，2月12日晚間7時20分開幕點燈；邀請靈魂頑童舞蹈團、威勁龍獅武術戰鼓團接力演出，還有天后歌手陳勢安、療癒美聲梁文音、金曲歌手王宏恩及「台中女兒」金曲歌后徐佳瑩華麗共演，堅強卡司為中台灣元宵燈會熱鬧開場。

賞燈焦點之一「52海洋」燈區有8米高虎鯨、光速世界6米高機器人、大地糧心6米高稻草人等，白天是公園內的裝置藝術，晚上則搖身一變成為最耀眼華麗的燈組。

台中市觀旅局為加強文心森林公園防疫措施，規劃4進4出人流管控機制，同時實施園區容留人數管制，搭配入場實聯制、量測體溫、手部消毒，提醒賞燈民眾配合防疫政策。

另外，因應眾多賞燈人潮，中市府鼓勵民眾多利用「捷運+公車」前往燈區，活動會場緊鄰捷運綠線「文心森林公園站」；外縣市的民眾如果搭乘高鐵，可於台中站下車後轉乘捷運綠線至文心森林公園站；搭乘台鐵來的民眾，則可於大慶或松竹車站下車後轉乘捷運綠線至文心森林公園站。

台中捷運公司配合燈會活動，調整加密列車班距，平日尖峰時段班距原為6.5分鐘，將視賞燈人潮需求機動派發加班車；假日班距將由原全日10分鐘，加密為尖峰時段8分鐘，燈會期間假日總計將加開60班次。

圖/台中市交通局 提供