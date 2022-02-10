MCU(微控制器)設計廠盛群(6202)2021年挾半導體景氣大好，營運登峰，迎戰2022年，總經理高國棟表示，現在產能還是很緊張，其實目前多在處理去年的訂單，談到人才問題，他坦言，這幾年人才缺的很嚴重，今年盛群也會透過和學校合作，發掘更多設計人才。

展望2022年，高國棟表示，第一季將淡季不淡，會和去年第四季類似，但相較去年同期會持續成長。今年新品看好居家、安防的煙霧偵測以及急流無刷馬達等，今年整體營收有機會再增加，但毛利率部分，因為今年沒有計畫針對客戶大規模漲價，加上資本支出提升，毛利率以保去年高檔，但會維持一定獲利和穩定性。

盛群潛力產品32bit MCU目前占營收約10%，所以還有很大的成長空間，今年持續看好，只是產能還是一大限制，目前缺口達2成，也使得今年32bit的成長率恐不及去年。

高國棟談到，盛群現在其實很多還是在處理去年的訂單，2022年訂單能見度約7~8成，若要接新訂單，也必須思考該如何應付訂單，且交期都已經落在今年9月以後。

薪資結構部分，盛群每年加薪幅度約4%，當然，特殊人才會有特別處理，盛群在薪資政策上優於平均，約落在整體的60%左右水準，當然，沒有辦法和台積電(2330)、聯發科(2454)等一線半導體大廠比盛群今年也會透過和學校合作，舉辦創意競賽，發掘更多人才，他強調，「這幾年人才缺的很嚴重，台清交的都被前面幾家大廠搶走，尋覓人才真的很辛苦」！

盛群目前在全球約800多位員工，其中，台灣約400多位，今年台灣部分預計再增加5%人員，大陸部分則會達10%，主要是廈門、廣東地區。