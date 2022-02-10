晶圓代工大廠台積電(2330)公布2022年1月自結合併營收達1721.76億元，較去年12月1553.82億元成長達10.81％、較去年同期1267.49億元成長達35.84％，再創歷史新高。公司看好首季淡季逆強再創新高，對今年營收成長動能優於產業樂觀看待。

台積電先前法說預期，2022年首季合併營收將升至166～172億美元，以新台幣兌美元匯率27.6元估算約新台幣4581.6～4747.2億元，季增4.6～8.3％、連7季改寫新高。平均毛利率介於53～55％，營益率介於42～44％。

台積電看好5G及高速運算（HPC）為未來幾年大趨勢，晶圓代工供不應求狀況今年將持續，預期今年全球不含記憶體的半導體市場產值年增9％、晶圓代工市場年增約20％。台積電營收成長表現將優於平均，美元營收估年增達25～29％、再創歷史新高。

在四大平台持續成長推動下，台積電看好未來幾年營收年複合成長率（CAGR）將達15～20％，今年毛利率可達53％、股東權益報酬率（ROE）逾25％。為因應客戶對先進製程及成熟製程晶圓代工強勁需求，今年資本支出估達400～440億美元、年增達33.3～46.7％。