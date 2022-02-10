美國和中國消費者在假期期間的大力支出，大舉購買了美容產品，協助法國化妝品集團萊雅(L'Oreal)在上季突破了成長預期。

萊雅在成長最快速的北美市場，以及中國大陸市場的點火推動下，該全球最大化妝品集團去年第四季銷售成長11.2%，來到90.9億歐元(約104.0億美元)，超越Refinitiv調查分析師預期的87.4億歐元。

執行長Nicolas Hieronimus說，萊雅在2021年全速前進，表現優於市場，市場也幾乎回復到新冠疫情前的水準。與2019年相比較，萊雅去年的銷售增加了11.3%。

隨著中國零星的社交封鎖，以及美國Omicron病毒的大流行，擾亂了傳統銷售通路，線上銷售則成長到占整體銷售近三分之一。

在去年11月阿里巴巴的雙11光棍節的購物季裡，萊雅稱銷售創新紀錄。

去年全年，萊雅各個部門在北美市場的市占率都贏得第一，Maybelline品牌的Sky High睫毛膏，以及以Ralph Lauren品牌為名的Ralph's Club香水為表現最好，推動了業績成長。

投資人密切注意的該集團廣告和促銷支出，在去年下半略微成長，並且讓萊雅年度的營益率來到19.1%，略低於瑞信分析師的預測共識。

萊雅預計，旗下的契爾氏(Kiehl's)和薇姿(Vichy)品牌今年表現將超越市場，銷售和獲利都將成長。