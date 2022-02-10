半導體產業去年最大困境就是晶圓產能大缺，MCU(微控制器)設計廠盛群總經理高國棟表示，盛群(6202)今年爭取到的產能只會比去年增加6%，現階段產能還是很緊張，甚至他也點出，其實光罩的交期也拉長，也是未來產業需要面臨的問題。

產能部分，高國棟表示，今年產能增加估計相較2021年成長僅6%，相較去年的10%更少，顯示產能確實還是很緊張。今年晶圓廠預計會在3月有一波漲價，幅度約5~10%，下半年目前還沒有。

2022年除晶圓產能持續吃緊，至少上半年無解外，高國棟點出，目前光罩的交期也很長，以往只有1~2周的交期，現在都延長到1~2個月，再加上原先的晶圓交期延長，都影響出貨給客戶的交期，目前盛群訂單都無法壓出切確的交期，他進一步分析，光罩周期延長的主要原因就是先進製程成長太多，高階光罩浪費太多時間，對光罩廠來說，高階的毛利率相對高出很多，也因此，擠壓到中階，光罩去年漲價約1成，今年看來漲價機會不大，但可以透過加價縮短交期。

光罩是在製作積體電路的過程中，利用光蝕刻技術，在半導體上形成圖型，為將圖型複製於晶圓上，必須透過光罩作用的原理。

高國棟表示，盛群今年尚無規劃對客戶漲價，2021年是盛群24年以來首度對客戶漲價，去年調漲的幅度已經很高了，故今年應該會持平，客戶端確實有壓力，盛群盡量站在客戶端替客戶思考。