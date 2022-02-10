外媒消息指出，半導體矽晶圓的主要供應商Sumco（勝高）其到2026年的產能已經售罄，顯示矽晶圓的短缺狀況可能在未來幾年都不會緩解。該消息帶動今天3大矽晶圓廠環球晶(6488)、合晶(6182)、台勝科(3532)等股價反彈。

據指出勝高未來五年12吋矽晶圓產能都被訂滿，目前不接受6吋和8吋矽晶圓的長期訂單，未來幾年需求可能會持續超過供應。

其實，國內矽晶圓大廠環球晶日前也說明，環球晶目前各產品線最吃緊是12吋矽晶圓，台灣廠區有增加新產能，第1季就會開出。環球晶針對12吋產能啟動去瓶頸與擴產計畫，規劃未來2年投入8至9億美元，屆時總產能將增加10-15%，預計2023年第二季起陸續開出。

環球晶在2020年豪砸37.5億歐元（約新台幣1300億元）宣布收購德國矽晶圓廠世創（Siltronic），但今年2月初宣布破局，之後董事長徐秀蘭隨即宣布啟動36億美元（約1000億元新台幣）的擴產計畫，以因應矽晶圓強勁需求，其中20億美元投資興建新廠、16億美元擴充既有廠房產能。環球晶目前產能仍排名全球第三，僅次於日本信越及勝高。

合晶方面，公司對今年營運展望樂觀看待，也積極擴增12吋的產能，12吋的營收占比目前約占4%，在台灣龍潭廠產能全開後，12吋營收占比會增至逾1成。目前8吋仍是合晶的營收主要貢獻項目，營收占比約7成，在接單暢旺下，產能供不應求，第一季8吋矽晶圓已調漲1成，第二季也將持續漲價，全年漲幅上看2成，而8吋以下營收占比約25%。為確保產能，合晶8吋客戶近來紛紛洽簽長約，今年長約比重已由去年的10-15%，大幅拉升至3成，長約期間約3-5年。