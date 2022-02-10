桃園市國高中及國小2月11日開學，桃園市長鄭文燦10日前往龍岡國中視察校園防疫整備。(呂筱蟬攝)

桃園市國高中及國小2月11日開學，桃園市長鄭文燦10日前往龍岡國中視察校園防疫整備，他表示，全桃園各級學校都已經做好防疫準備工作，希望學校強化和學生家庭保持密切聯繫，若有1人確診全校就要停課14天並進行採檢。

鄭文燦表示，視察校園防疫整備包含入口防疫管制、班級防疫隔板還有保健室防疫物資等，基本上都是很充沛，學校防疫小組做好準備工作，現在是希望學校和家庭要保持密切聯繫，除學生外，家人若有發燒也要在聯絡簿上註記，有生病就看醫生不要上課，學校若有1人確診就要停課14天，並且進行全校採檢。

他也說，目前學生上課階段都要戴口罩，用餐也要使用隔板，實體課程包含集會等要保持社交距離，各項措施都做好充分準備，也謝謝環保局在2月11日前，400多所學校和幼兒園已經全部都完成清消，學生和家長們都可以放心到校園上學，開學之後防疫規定都需要全面落實。

他也說，目前校園教職人員第1劑、第2劑幾乎達到百分之百，第3劑目前達到百分之80以上，還有3000多位老師是因為間隔未滿4周還未施打，已請學校要安排老師們滿4周後都要施打，希望第3劑也要超過90％以上。