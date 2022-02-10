第22期公費疫苗預約平台昨開放預約，民眾接種第三劑意願相當踴躍。中央流行疫情指揮中心表示，截至今天下午1點為止，預約率已達8成，其中莫德納最搶手，其次依序為BNT、高端，呼籲尚未預約的民眾，盡速於明天中午12點前完成預約。

指揮中心發言人莊人祥表示，本期共提供156萬劑疫苗，其中已有124萬劑被預約，以莫德納最搶手，預約率已達9成1，目前全台僅剩台北市、嘉義市、嘉義縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣預約率還未滿9成。

莊人祥說，以7成2預約率排第二的BNT，目前除台中、台南、高雄、新北、台東之外，預約率都不滿九成，還有約15萬8千劑可供民眾預約；高端則除了台南、台東預約達9成外，其餘縣市共還有6萬3千劑可供預約；AZ則僅有3成預約率，因此只要有縣市開診都還能夠施打。

指揮中心表示，昨共接種24萬人次，其中以莫德納、BNT接種破十萬最多，其次為高端、AZ，目前我國第一劑覆蓋率達8成2，第二劑為7成51，基礎加強劑則為0.74%，追加劑為2成85。