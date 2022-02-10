中華職棒10日舉行新春團拜，聯盟表示，不管台日棒球交流賽是否延期，中職33年球季開幕戰仍維持4月2日舉行，而針對新球季也有新的防疫規定，各隊所有人員、媒體、球場工作人員都必須要施打2劑疫苗後才能進入球場，若未施打完2劑疫苗者則需要快篩。

去年受到疫情影響，中職一度延賽近2個月，後來復賽後先是閉門開打，後來逐步放寬進場球迷人數，球季尾聲百分百全面開放。

受到去年最長球季影響，加上配合台日交流賽，中職今年球季延後至4月2日開打，秘書長楊清瓏表示，目前開季還是朝100%開放球迷進場方向進行，不過針對今年的防疫規定，各隊教練、球員，包含工作人員，媒體及球場工作人員都必須要施打2劑疫苗後才能進場，若是未完整接種，則要快篩陰性才能放行。

至於觀眾是否也比照規定？楊清瓏說：「目前疫情指揮中心沒有這項規定。」會長蔡其昌則表示，只要疫情不要升三級，比賽就不會面臨巨大挑戰，「雖然細節、成本都會增加，但我們就是全力配合，做好防疫。」

今年9月中的杭州亞運，楊清瓏表示，中職會跟中華棒球協會組成協調小組，用協調的方式去組隊，「我們會是合作夥伴，就看是否能讓亞運有好的表現。