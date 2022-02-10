三義鄉公所10日邀請台中市豐原區陽明社區協會薩克斯風班前來，特別演奏小城故事一曲。（謝明俊攝）

三義鄉長呂明忠特別高歌「客家本色」。（謝明俊攝）

才剛獲得苗栗（火旁）龍龍藝競技大賽的三義龍藝表演禳龍。（謝明俊攝）

才剛獲得苗栗（火旁）龍龍藝競技大賽的三義龍藝表演禳龍。（謝明俊攝）

三義鄉公所年初10舉行民俗活動，邀請三義龍藝表演舞龍

苗栗縣三義鄉是客家文化重點發展地區，依照客家傳統習俗，過年是一直延續至年20的天穿日才正式告一段落，為了傳承這項習俗，歡慶客家春節氣氛，三義鄉公所特別在10日舉辦民俗表演，以及客家最重要禳龍，為即將展開的掃墓春耕等活動熱身。

三義長久以來一直是客家小城代表，鄉公所、鄉代會全力推動客家文化傳承，營造成友善客庄，依照舊時習俗，舊名「三叉河」的三義，農曆新年是要過到正月廿天穿日後，一切運作才會回復正常，因為在這段時間內，還有重要的掃墓掛紙，並準備春耕插秧等。

早在4、50年前，三義客家家庭過年都會請來子弟班（北管）吹奏新年喜慶曲目，來炒熱過年氣氛，時代演進下，子弟班已漸消逝，三義鄉公所因而改邀請台中市政府客家事務委員會輔導的陽明客家協會「薩克斯風」班，表演現代版的過年喜慶曲目，來營造春節熱鬧氣氛。

三義向來都有在元宵節舞龍巡庄的習俗，當地客家話稱為「禳龍」這項習俗主要是與家家戶戶祭祀祖先神明桌下，都會供奉「龍神」有關，過去，三義地區禳龍傳承至今，以崁頂禳龍最著，所組成的三義龍藝在9日舉行的苗栗（火旁）龍龍藝競技大賽中，勇奪第3名佳績，傳承三義禳龍文化功不可沒。

因此，三義鄉公所在10日的民俗表演中，特別邀請三義龍藝龍隊到場演出，龍隊青年熱力演出，讓現場更增年節熱鬧氣氛。也讓三義鄉長呂明忠自豪地肯定三義鄉在推動客語傳承，以及客家文化的成果，三義慢城友善客庄歡迎大家來做客。