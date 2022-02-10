行政院今日宣布，原人事長施能傑因生涯規劃，將轉任至國立政治大學執教，人事長一職由現任副人事長蘇俊榮接任；出缺的副人事長一職由現任財政部人事處長李秉洲接任。
行政院發言人羅秉成指出，新任人事長蘇俊榮學、經歷俱豐，畢業於國立中興大學統計學系、美國波士頓大學電子計算機應用學系碩士。曾任考試院科長、行政院研究發展考核委員會簡任高級分析師、行政院研究展考核委員會副處長、財政部財稅資料中心副主任、財政部財稅資料中心主任、財政部財政資料中心主任、並從2016年5月擔任行政院人事行政總處副人事長迄今。
羅秉成說明，新任副人事長李秉洲亦歷練完整，畢業於國立臺灣大學法律學系、國立中興大學公共政策研究所碩士。曾任行政院原住民族委員會人事室主任、行政院新聞局人事室主任、行政院人事行政總處副處長、教育部人事處副處長、勞動部人事處處長、教育部人事處處長、行政院人事行政總處綜合規劃處處長、財政部人事處處長。
羅秉成表示，蘇院長盼借重蘇人事長、李副人事長的專業與歷練，襄助政務推動與執行。
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