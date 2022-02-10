晶圓代工廠聯電(2303)公布2022年1月自結合併營收204.72億元，較去年12月202.79億元小增0.95％、較去年同期155.29億元成長達31.83％，連7月改寫新高。法人看好聯電首季淡季續強，營收可望季增5％、連10季改寫新高，全年營運展望樂觀。

聯電法說時預期，聯電首季在目標市場中所有技術節點的需求將維持強勁，稼動率將維持滿載，使晶圓出貨量持穩去年第四季、美元平均售價（ASP）季增5％，帶動毛利率提升至近40％。法人據此推估，聯電首季營收可望季增5％、連10季改寫新高。

聯電總經理王石表示，受惠5G、車用、智聯網（AIoT）等全球大趨勢推動需求持續成長，以及半導體產業的結構性轉變，將使公司長期成長將獲得強力支撐。在稼動率維持高檔及漲價因素帶動下，今年晶圓代工產值估年增約20％，聯電營收成長可望較平均相當或更高。

聯電去年資本支出達18億美元，低於先前預估的約23億美元，主因約5億美元預算遞延至今年，使今年資本支出預計將跳增至30億美元、年增逾6成，其中90％將用於12吋晶圓、包括與客戶合作的南科Fab 12A P6廠擴展計畫，10％用於8吋晶圓產能。