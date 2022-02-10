雖然周四公布的最新數據料將顯示美國通膨率仍然處於數十年高點，但聯準會官員仍對通膨即將到頂寄予厚望。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）周三接受CNBC訪問時表示：「一些證據顯示我們正處於通膨的轉折點，通膨可能在年中開始放緩」。

他並表示聯準會料將在3月首次升息，雖然他認為今年升息3次、每次25個基點是合適的，但他仍然傾向於今年升息4次。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三則表示， ，隨著聯準會逐漸收緊信貸，她也預期通膨將於今年放緩。

梅斯特並表示，聯準會將不得不比以往更快讓寬鬆政策退場並遏制遠超出目標的通膨，她雖支持在3月升息，但認為或許沒必要在一開始就升息兩碼（50個基點）。

波斯蒂克和梅斯特也都主張聯準會收緊政策的速度與力道，仍需視美國實際的經濟情勢而定。

美國1月總體消費者物價指數（CPI）年增率料將超過7%，這樣的通膨水準令人聯想起1970至1980年代石油危機引爆的通膨災難，迫使當時的聯準會主席的沃克（Paul Volcker）採用前所未見的緊縮性貨幣政策，一口氣將聯邦基準利率從10.25%調升到20%。

然而當前美國的情況是通膨年增率雖然居高不下，但通膨月增率卻一直呈現放緩跡象，顯示經濟或許將克服這場大流行病造成的供應鏈等問題。

波斯蒂克表示，我們看到的是通膨與前一個月相比並未惡化，隨著我們度過春季並進入夏季，我認為通膨將轉為緩步下滑，這將讓我稍為放心，我們正朝著正確的方向前進，且可能讓聯準會在經濟持續復甦之際，以較緩慢的速度升息。

目前市場普遍認為聯準會今年將升息4次或5次，更激進的看法則預期自3月起的每次會議，該央行都將調升利率。

美國銀行（BofA）全球經濟研究部門主管Ethan Harris日前則表示，聯準會今年估將升息7次、每次1碼（25個基點），並表示會這麼認為，是因為「美國經濟不僅達到了聯準會的目標，根本是衝過了『停車』標誌」。美銀預估聯準會明年將升息4次。

高盛周三調升對美國公債殖利率的預測，並預估聯準會3年內共將升息10次。

高盛策略師Praveen Korapaty出具報告指出，聯準會將在2022年升息5次、明年升息3次，並在2024年再升息兩次。此外，Korapaty將今年底美國10年期指標公債殖利率預測調升25個基點，至2.25%、將明年底債息預測從2.3%調升至2.45%。該分析師並將今年底美國兩年期公債殖利率預測從1.35%進一步調升至1.9%。

在美國發布意外強勁的1月非農業就業數據後，市場對於聯準會3月可能升息2碼的預期也隨之升溫。

不過，高盛和花旗分析師認為聯準會的政策立場不太可能如此激進，花旗策略師Jabaz Mathai和Jason Williams出具報告指出，該銀行基本上預期聯準會將在3月會議上升息1碼，雖然也不能排除升息兩碼的可能性。