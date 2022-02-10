49歲陳姓女子挑戰登山界四大障礙之一的中央山脈馬博拉斯橫斷，發生高山症，空勤黑鷹直升機今天上午順利將陳女救援下山送醫，目前沒有生命危險。

空中勤務總隊駐守台東豐年機場的第三大隊第三隊今天中午發布新聞稿表示，今日上午9時接獲總隊勤務指揮中心通知，於馬博拉斯山登山的陳女因高山症申請直升機後送任務。

接獲命令後，派遣UH-60M型直升機執行任務，將陳女搭載回到台東豐年機場轉送台東馬偕醫院救治；馬偕醫院今天下午表示，陳女生命跡象穩定。

根據玉山國家公園網站介紹，馬博拉斯橫斷路線為1條難度高級的登山步道，在登山界亦有四大障礙之一的稱號，行經玉山國家公園園區最東北端，步道自南投縣東埔登山口入口到花蓮縣玉里林道玉林橋出口約96.3公里，可通達園區東、北側各山區。

步道沿著中央山脈稜線而走，沿線自然資源豐富，除了因山高路陡，屏障性較大外，稜線上斷崖嶙峋，極富地形地質景觀與挑戰性；雖有步道系統，但步徑較差，必須有完整登山裝備與充沛體力、耐力，以及豐富登山知識，方可從事此項登山活動。（編輯：陳仁華）1110210