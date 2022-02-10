公園周邊道路（既有停車格）路側架設交通錐，避免臨時停車。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市「2022中臺灣元宵燈會」以臺中活耀的城市脈動及都市與生態共舞為發想，「臺中虎耶YA！」就是「臺中好．耶！」充滿生命衝勁的正向力，為民眾打造一場歡樂絢麗的燈光饗宴，展現臺中幸福宜居的城市魅力，以及共生舞動的繁盛景致。

台中市「2022中臺灣元宵燈會」將在文心森林公園登場，台中市警局表示，自11日起平日16時至22時30分，假日16時至23時30分於活動會場周邊文心路、大墩七街、向上路二段、惠文路實施交通管制，大墩七街與惠文路口、向學路與惠文路口及廣兼95停車場惠文路出口等重要路口禁止左轉，公園周邊道路（既有停車格）路側架設交通錐，避免臨時停車，確保道路順暢。

交通警察大隊指出，「2022中臺灣元宵燈會」自12日起至2月20日止為期9天，其中11日試燈之夜、12日開幕之夜、19日懷舊民歌宴、20日閉幕之夜。12日起至20日主燈秀每日18至21時，每1小時展演1次。12至20日於文心森林公園近向上路與惠中路口小提燈發放，每日15時開放排隊，16時開始發放，約於18時結束。

交通警察大隊呼籲，規劃停車分流為文心森林公園以北欲前往會場民眾，車停捷運市政府站旁「市政公園停車場」，至捷運市政府站搭乘捷運到達文心森林公園站。文心森林公園以南欲前往會場，車停捷運豐樂公園站旁「豐樂公園停車場」，至捷運豐樂公園站搭乘捷運到達文心森林公園站。搭乘高鐵及臺鐵，利用捷運高鐵台中站、大慶站及松竹站，轉搭至文心森林公園站。

交通警察大隊表示，燈會期間12、13、19、20日下午14至17時，於文心森林公園設置「交通安全宣導園地」，現場將有大重機、哈雷小重機拍照體驗及酒駕模擬眼鏡體驗區，讓民眾了解交通法規，小朋友透過體會酒後駕車駕駛視線實境體驗，每日將提供100份精美禮品發送給現場小朋友。

交通警察大隊長徐坤隆說，燈會期間將規劃派遣員警及義交執行交通疏導管制，請駕駛人及民眾遵守員警及義交指揮。另於會場周邊設置有防疫實聯登記及檢測站，請現居家檢疫及自主管理民眾遵守相關防疫規定勿前往會場，並加強電子圍籬監控，若不遵守防疫規定者，依規定移請主管機關重罰。