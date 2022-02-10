名嘴建議選台北市長 陳時中：謝謝指教

名嘴周玉蔻今天向衛福部長陳時中喊話，要他對於參選台北市長不必扭扭捏捏，不要因為「沒有完成（任務）不能選」。對此陳時中今天回應「謝謝她指教」，還打趣要媒體別再幫忙傳話，「下次叫周玉蔻自己來問啦」，對於參選態度依舊四兩撥千斤。

周玉蔻今於寶島聯播網《新聞放鞭炮》中表示，自己為執政黨想了很多事情，她認為指揮中心的角色要開始收編、縮小，陳時中就可以功成身退，由不選市長的人接手。她認為，陳時中選市長是最優秀的，因為他連疫情都能領導好，要帶領首都也是有可能的。

「指揮中心不能每天切香腸，要把疫情翻一頁。」周玉蔻強調，指揮中心需要另一個領導氛圍，陳時中也不必扭扭捏捏，不要因為「沒有完成（任務）不能選」、「很優秀所以不能選」，其實還有另一個優秀的團隊可以接手，那個人就是陳建仁或其他人。

陳時中下午則在指揮中心記者會回應，自己的態度已表達的很清楚，「一定要等疫情穩定，我才能離開這個崗位」，對於周玉蔻的建議則「謝謝她指教」。

至於是否願意離開崗位，由前副總統陳建仁接手防疫任務？陳時中強調，陳建仁副總統不論是在公衛或在學術、職位上，都是台灣非常傑出的領導者，「我們隨時在專業上與他保持聯繫。」