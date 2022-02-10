工業用蝶閥大廠捷流閥業因急單需求強勁而受益，1月合併營收2.16億元，年增幅13.04％。捷流表示，捷流因半導體、電子、船舶等產業工業閥門訂單需求暢旺而受益，是1月營收改寫同期次高的主因。

捷流表示，全球各產業持續推動擴建新廠、增設產能計畫，加上國際油價走勢持續攀揚、全球環保法規趨嚴，有助於捷流接單。尤其近期明顯感受兩岸半導體、電子等產業主要客戶持續加速擴建進度，加大工業閥門訂單拉貨力道，捷流為滿足客戶訂單需求，持續提高台灣土城一、二廠與中國大陸蘇州廠生產效率，過年期間加班也趕工，備庫存。

捷流指出，捷流觀察烏克蘭及俄羅斯地緣政治風險，對國際原油市場持續產生影響，加上產油國仍維持現行日增產40萬桶原油計畫、以及美國寒冷氣候等，推升國際油價重回相對高點。隨著國際海事組織（IMO）推動壓艙水處理系統，以及限硫排放公約規範日趨嚴謹，加上油價持續高漲，有望加速帶動船舶排煙脫硫工業閥門汰換訂單需求。

此外，石化業客戶也同步伴隨油價攀揚，且期待農曆年後回補庫存，除維持高產能利用率，持續針對既有生產產線進行優化等，皆有望推升建廠基礎建設用閥門蝶閥、製程改善用閥門與加裝自動控制器等產品需求，對捷流整體營運有所助益。