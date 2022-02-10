遞延出貨加持，越南產線復工、訂單調價陸續反映，成衣廠儒鴻(1476)10日公布一月營收36.81億元，創同期歷史新高，年增32.26%。

成衣廠今年1月營收大豐收；除儒鴻外，聚陽、廣越1月的營收也都創同期新高。市場認為，疫情過後，客戶朝一站式購足、訂單多樣化及交期縮短等方式下單，有利大廠營運。大者恆大下，儒鴻、聚陽、廣越今年營運將優於去年。

疫情趨緩，歐美服飾消費市場景氣恢復，品牌服飾廠積極補庫存的動能加強；而在塞港的變數仍存在下，客戶提前拉貨已成短期常態，儒鴻表示，手中訂單已到第二季底。

2021年營收、獲利都創歷史新高的儒鴻指出，2022年，在品牌服飾廠補庫存、客戶憂塞港提前拉貨、產品調價效應及印尼廠新產能加入等四大利多加持下，營運還會比上一年好。

聚陽指出，去年遞延的訂單今年仍陸續出貨，加上反映原物料價格上漲而對客戶訂單報價調漲，因此，今年1月營運就有好采頭的表現。

前五大品牌客戶中的GAP，和美國最大的零售商如Target、Ko hl's等合作廠商，預期2022年的下單動能，都會比2021年強很多；而在手訂單中，平均單價較流行服飾高的運動類服飾、休閒機能性的訂單量已超過五成；且，已陸續洽談第3季訂單。

聚陽指出，疫後，服飾廠朝集中採購、產品多樣化及交期彈性化等趨勢下單，而此方式有利大廠接單。在毛利提升、訂單量增加下，對2022年營收、獲利雙成長持審慎樂觀。

受疫情影響，手中的Nike、Adidas、UA、NB以及戶外品牌The North Face、Patagonia、Helly Hansen等品牌服飾廠客戶，庫存水位都降至新低，疫情趨緩，下單動能增強，首季在手訂單淡季不淡，呈旺季狀態，訂單能見度已至第二季；，預期下半年訂單也不缺。

第一季可望淡季不淡、首度獲利，廣越樂觀預期，2022年整體業績有機會挑戰2018年的133億，創下歷史新高。