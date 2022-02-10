新北市嘉聯益樹林廠累計已有15名確診個案，其中首例被驗出確診的移工，新北市衛生局今公布個案足跡指出，他曾在本月3日下午1時許至5時曾至好市多新莊店。對此，衛生局長陳潤秋表示，移工過年期間都有足跡，針對移工前往好市多賣場部分，已針對同時段曾前往該地的民眾發出2063封簡訊，盼收到簡訊朋友到社篩站或購買自篩劑做快篩。