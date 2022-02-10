嘉聯益樹林廠確診移工曾至好市多 衛生局發2063封細胞簡訊 15:082022/02/10 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市嘉聯益樹林廠累計已有15名確診個案，其中首例被驗出確診的移工，新北市衛生局今公布個案足跡指出，他曾在本月3日下午1時許至5時曾至好市多新莊店。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市嘉聯益樹林廠累計已有15名確診個案，其中首例被驗出確診的移工，新北市衛生局今公布個案足跡指出，他曾在本月3日下午1時許至5時曾至好市多新莊店。對此，衛生局長陳潤秋表示，移工過年期間都有足跡，針對移工前往好市多賣場部分，已針對同時段曾前往該地的民眾發出2063封簡訊，盼收到簡訊朋友到社篩站或購買自篩劑做快篩。 新莊好市多爆確診者足跡 她收匡列簡訊哀號 衛生局回應了 新北確診者曾赴麥當勞長春店外帶 北市：消毒後可正常營業 #新冠肺炎 #台灣 #移工 #好市多 #20 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉聯益電子樹林廠再增確診 侯友宜：確診移工大多待在宿舍 11:392022/02/10 生活 傳確診者足跡到台中 市府下午3點召開記者會說明 13:362022/02/10 生活 高雄確診情侶遊屏東 足跡超內行 網讚：立馬存圖 08:272022/02/10 生活 確診者足跡燒到台中 大安濱海樂園、頂魚寮公園入列 15:282022/02/10 生活 新北軟板大廠嘉聯益增14確診 台籍協力廠商住桃園也染疫 10:082022/02/10 生活 北市信義區地標 南山大樓7000人需篩檢 04:102022/02/10 焦點要聞 八德大湳市場足跡多影響買氣 鄭文燦視察鼓勵攤商 12:242022/02/09 生活 雲林布袋戲傳習中心 須追加1億經費 04:102022/02/10 地方新聞 樹林科技廠移工確診「桃園也有廠」 兩邊人員有交流 14:592022/02/09 生活 宜蘭新增1確診 為防疫旅館群聚感染無縣內足跡 15:122022/02/09 生活 新北爆疫情 樹林電子廠1外籍移工染疫 14:052022/02/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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